Бывшему рекламному подрядчику столичного метро предъявили обвинение

Владельцу группы компаний "Гема" Александру Геллеру предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о размещении рекламы в столичном метро, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как полагает следствие, компания "Авто Селл", владельцем которой считают Геллера, не заплатила метро более 850 миллионов рублей по договору о размещении рекламы.
Ранее обвинение в мошенничестве предъявили гендиректору организации Гюле Коган, которая в ближайшее время предстанет перед судом.
Сейчас Геллер скрывается за границей, его объявили в розыск. В правоохранительных органах не исключают, что в ближайшее время фигуранта дела могут экстрадировать в Россию.
В рамках того же уголовного дела следствие добилось наложения ареста на здание ЗАО "Гема-инвест" на Можайском шоссе. Собственнику запрещено сдавать его в аренду, продать или заключить другую сделку.
В 2015 году Московский метрополитен разорвал отношения с "Авто Селл" после того, как подрядчик перестал переводить деньги по договору, но продолжал размещать рекламу в подземке в течение некоторого времени.
Общий ущерб оценили более чем в миллиард рублей.
В конце 2017 года метрополитен расторг договор с "Трейд Компани" за непредоставление банковской гарантии. В рамках уголовного дела была задержана гендиректор компании Рима Согомонян.
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