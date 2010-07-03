Бывшему рекламному подрядчику столичного метро предъявили обвинение

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Владельцу группы компаний "Гема" Александру Геллеру предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о размещении рекламы в столичном метро, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как полагает следствие, компания "Авто Селл", владельцем которой считают Геллера, не заплатила метро более 850 миллионов рублей по договору о размещении рекламы.

Ранее обвинение в мошенничестве предъявили гендиректору организации Гюле Коган, которая в ближайшее время предстанет перед судом.

Сейчас Геллер скрывается за границей, его объявили в розыск. В правоохранительных органах не исключают, что в ближайшее время фигуранта дела могут экстрадировать в Россию.

В рамках того же уголовного дела следствие добилось наложения ареста на здание ЗАО "Гема-инвест" на Можайском шоссе. Собственнику запрещено сдавать его в аренду, продать или заключить другую сделку.

В 2015 году Московский метрополитен разорвал отношения с "Авто Селл" после того, как подрядчик перестал переводить деньги по договору, но продолжал размещать рекламу в подземке в течение некоторого времени.

Общий ущерб оценили более чем в миллиард рублей.

В конце 2017 года метрополитен расторг договор с "Трейд Компани" за непредоставление банковской гарантии. В рамках уголовного дела была задержана гендиректор компании Рима Согомонян.