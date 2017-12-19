Московский метрополитен обязал подрядчика демонтировать рекламу в течение месяца

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
ООО "Трейд Компани" обязали в течение 30 дней демонтировать рекламу в столичном метро. Об этом рассказал замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, в том случае, если подрядчик не выполнит условия договора, метрополитен уберет рекламу самостоятельно, передает корреспондент портала Москва 24.
Вопрос о запуске нового конкурса на рекламу в метро Латыпов комментировать не стал.
Договор с "Трейд Компани", заключенный 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона, Московский метрополитен расторг 4 декабря. Компания задержала срок предоставления банковской гарантии, истекший 1 декабря.
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