Столичный суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии

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Московский суд заочно арестовал обвиняемого в содействии террористической деятельности Муради Кавтарашвили – родственника убитого в Берлине гражданина Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точное местонахождение обвиняемого.

Гражданин Грузии был убит в Берлине в августе. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала подозреваемого. Им оказался гражданин России.

По информации СМИ, убитый участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.

Владимир Путин назвал убитого одним из организаторов взрывов в московском метро. Глава государства напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек. Президент отметил, что не знает о дальнейшей судьбе этого человека.

В начале декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

