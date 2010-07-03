В Кремле прокомментировали высылку двух дипломатов ФРГ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что высылка из России двух немецких дипломатов не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с Германией.

"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Кремль считает "абсолютно безосновательным" решение Берлина по высылке российских дипломатов.

Двум сотрудникам посольства ФРГ в России предписано покинуть страну в течение семи суток. Это стало ответной мерой на решение Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии.

Ранее Владимир Путин заявил, что убитый был одним из организаторов терактов в метро Москвы. Он добавил, что Москва просила Берлин о выдаче, но получила отказ.

Гражданин Грузии был убит в Берлине в августе. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала подозреваемого. Им оказался россиянин.

По информации СМИ, убитый участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.