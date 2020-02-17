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Происшествия

14:21

Житель Омска подозревается в обезглавливании человека на спор

происшествия криминал

Фото: vk.com/suskomsk

В Омске местный житель нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, а затем отрубил ему голову, сообщает Следственный комитет по Омской области. 60-летнего мужчину без определенного места жительства нашли мертвым 14 февраля.

По версии следствия, его убил 51-летний хозяин квартиры, где был найдено тело. После совершения преступления он попытался замести следы, однако сожительница подозреваемого увидела тело и вызвала полицию, добавили в СК. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый был задержан. На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему "не слабо" убить человека", – сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее было возбуждено уголовное дело после убийства многодетной матери в общежитии в Селятине. Преступление было совершено на глазах у одного из детей.

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