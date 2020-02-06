В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

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Жителя Ногинска задержали за покушение на убийство отца.

По данным следствия, мужчина приехал к родственнику и как минимум 14 раз выстрелил ему в голову, когда тот открыл дверь. В результате происшествия пенсионера госпитализировали, медики провели ему срочную операцию.

"На допросе следователю мужчина дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в избиении до смерти девушки битой в Сергиевом Посаде. Тело жертвы с открытой черепно-мозговой травмой было найдено на одном из городских кладбищ 26 января.