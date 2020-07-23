В подмосковной квартире нашли завернутое в пакет тело

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти женщины, чье тело нашли в подмосковном Щелкове, сообщает Агентство "Москва".

Тело женщины 50–55 лет с выраженными гнилостными изменениями было завернуто в полиэтиленовый пакет. Нашли его 22 июля в квартире, расположенной в многоквартирном доме в деревне Большие Жеребцы.

СК проводит доследственную проверку. Выясняется личность погибшей. По предварительным данным эксперта, смерть наступила больше месяца назад.

Ранее жителя городского округа Мытищи обвинили в убийстве женщины. Преступление было совершено в подъезде многоквартирного дома. 21 июля в подъезде дома было обнаружено тело 27-летней женщины. По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от тупой травмы шеи с переломом подъязычной кости в результате сдавления шеи руками".

Во время следственных действий установлен и задержан мужчина, который совершил преступление. Им является 52-летний ранее судимый местный житель. В ходе допроса он рассказал, что совершил преступление во время ссоры из-за личной неприязни к погибшей.