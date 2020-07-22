Житель Мытищ убил женщину в подъезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителя городского округа Мытищи обвинили в убийстве женщины. Преступление было совершено в подъезде многоквартирного дома, говорится на официальном сайте СК РФ по Московской области.

21 июля в подъезде дома было обнаружено тело 27-летней женщины. "По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от тупой травмы шеи с переломом подъязычной кости в результате сдавления шеи руками", – заявили в Следственном комитете по региону.

Во время следственных действий установлен и задержан мужчина, который совершил преступление. Им является 52-летний ранее судимый местный житель.

В ходе допроса он рассказал, что совершил преступление во время ссоры из-за личной неприязни к погибшей. Жертвой стала жительница города Брянска. Скоро следователи решат вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Ранее полиция задержала женщину, угрожавшую убить своих детей в квартире на западе Москвы. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в правоохранительных органах.