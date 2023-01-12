В Москве арестовали мужчину за развращение двух девочек по переписке

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Столичные следователи установили личности двух несовершеннолетних девочек, в отношении которых мужчина совершил развратные действия. Об этом сообщает сайт ГУ СК РФ по Москве.

Злоумышленника обвиняют по статье "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц".

"По данным следствия, в конце декабря 2022 года мужчина, воспользовавшись техническим средством, подключенным к интернету, используя одну из социальных сетей, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, он отправлял ей фото порнографического содержания", – говорится в сообщении.

Обвинение было выдвинуто против 38-летнего мужчины, который проживает в районе Внуково. Во время следственных мероприятий правоохранители получили информацию о переписках с детьми. Кроме того, обвиняемый ранее был судим по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Следователи продолжают проверять мужчину на причастность к иным преступлениям. На данный момент обвиняемый арестован. Сейчас организованы экспертизы и другие следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что тренер секции по борьбе из московского Люблина признался в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Также он заявил, что занимался съемкой детской порнографии.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".

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