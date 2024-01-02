В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

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В Эстонии с 1 января начал действовать закон о возможности заключения однополых браков. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Согласно этому закону, теперь в стране могут заключать брак между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола.

В декабре в эстонских ЗАГС появились новые бланки, на которых вместо полей "мужчина" и "женщина" появились статусы "первый брачующийся" и "второй брачующийся". Тем не менее старые бланки все еще доступны в ЗАГС.

Ранее ватиканская Конгрегация доктрины веры опубликовала декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans, которая была одобрена Папой Римским Франциском. В ней священникам разрешили благословлять пары, "не соответствующие нормам", в том числе однополые.

До этого латвийский парламент узаконил институт партнерства, в том числе между представителями одного пола. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2024 года. С этого момента информация о заключении и прекращении партнерства будет вноситься в регистр физических лиц.