В Латвии узаконили однополое партнерство

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Латвийский парламент узаконил институт партнерства, в том числе между представителями одного пола. Об этом сообщил портал гостелерадио rus.lsm.lv.

Отмечается, что сейм утвердил пакет законопроектов, предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере. Согласно документам с середины следующего года в Латвии появится новый правовой институт – партнерство, которое станет способом легализации однополых пар.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2024 года. С этого момента информация о заключении и прекращении партнерства будет вноситься в регистр физических лиц.

Ранее сообщалось, что Минобороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков.

Со слов депутата Верховной рады Инны Совсун, ведомства готовят поправки к законопроекту во II чтении. Она отметила, что из-за отрицательных комментариев этих министерств, высказанных ранее, дальнейшее рассмотрение проекта закона в парламенте откладывалось.

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