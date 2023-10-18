Минобороны и Минюст Украины поддержали легализацию однополых браков в стране

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Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом заявила депутат Верховной рады Инна Совсун, которая и предложила инициативу.

"Теперь ведомства готовят к законопроекту поправки во втором чтении", – добавила она у себя на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, из-за отрицательных комментариев этих министерств, которые были высказаны ранее, дальнейшее рассмотрение законопроекта в парламенте откладывалось.

Ранее эстонский парламент принял закон, который разрешает заключение брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Как уточнили в парламенте, теперь однополые пары в Эстонии смогут также усыновлять детей. При этом закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей.

Кроме того, сохраняется принцип, подразумевающий, что права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, добавили в парламенте.

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