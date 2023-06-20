Парламент Эстонии одобрил однополые браки

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Эстонский парламент принял закон, который разрешает заключение брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщается в пресс-службе законодательного органа.

Отмечается, что за такое решение проголосовали 55 членов парламента, 34 выступили против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как уточнили в парламенте, теперь однополые пары в Эстонии смогут также усыновлять детей. При этом закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей.

Кроме того, сохраняется принцип, подразумевающий, что права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, добавили в парламенте.

О планах эстонского парламента признать брак союзом двух человек независимо от пола стало известно в начале мая этого года.

Как объяснила министр социальных дел Эстонии Сигне Рийсало, закон введет в стране принцип брачного равенства, а также положит конец юридической путанице. По ее словам, в 2014 году в Эстонии уже приняли закон о совместном проживании, однако некоторые эстонцы сталкивались с препятствиями при регистрации сожительства из-за закона о семье, где брак был прописан как союз "мужчины и женщины".

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