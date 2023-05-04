Эстония планирует признать брак союзом двух человек независимо от пола

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Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование проект, согласно которому брак определяется как союз двух человек независимо от пола. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а в будущем вступать в брак смогут два физических лица, независимо от их пола", – указано в уведомлении.

По словам эстонского министра социальных дел Сигне Рийсало, с помощью инициативы в стране введут принцип брачного равенства. В 2014 году в Эстонии уже приняли закон о совместном проживании, однако некоторые эстонцы сталкивались с препятствиями при регистрации сожительства из-за закона о семье, где брак был прописан как союз "мужчины и женщины". Теперь Таллин положит конец юридической "путанице", подчеркнула Рийсало.

Ранее однополые браки легализовали в США. Соответствующий закон подписал американский президент Джозеф Байден. Документ также предусматривает признание межрасовых браков, которые были запрещены в какой-то период истории США.

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