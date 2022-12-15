Володин прокомментировал легализацию однополых браков в США

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Признание ЛГБТ-браков в США на федеральном уровне посеет большие проблемы в обществе и в результате приведет к вырождению американской нации, полагает председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что данное решение фактически уничтожило в США понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. По его мнению, в условиях, когда пропаганда и социальная политика будут направлены на поддержку однополых союзов, традиционные американские семьи окажутся ущемленными "в империи содома".

14 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал федеральный закон о легализации однополых союзов и официальном признании межрасовых браков, которые были запрещены в какой-то период американской истории.

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