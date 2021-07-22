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В мире

09:37

В аргентинских паспортах появится третий пол

за рубежом

Фото: ТАСС/Andrea Vilchez/Zuma

Власти Аргентины разрешили ставить значок "X" в графе "пол" тем гражданам, кто не относит себя к мужчинам или женщинам. Об этом сообщает News.ru.

"Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х", – указано в официальном декрете.

Новая маркировка предусмотрена для людей, которые не считают, что относятся к какому-либо из полов. Также ее можно использовать в случаях, если пол не определен.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Такое решение было вынесено на основании рассмотрения обращений трех однополых пар из РФ.

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