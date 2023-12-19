Папа Римский разрешил католическим священникам благословлять однополые пары

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Ватиканская Конгрегация доктрины веры опубликовала декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans, которая была одобрена Папой Римским Франциском. В ней священникам разрешили благословлять пары, "не соответствующие нормам", в том числе однополые.

Согласно тексту декларации, это сделано для того, чтобы церковь могла принять даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральными нормами, но при этом "смиренно просит о благословении".

В документе отмечается, что доктрина церкви в отношении браков не подлежит изменениям, а возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, подобное благословение не должно напоминать обряд венчания.

Ранее латвийский парламент узаконил институт партнерства, в том числе между представителями одного пола. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2024 года. С этого момента информация о заключении и прекращении партнерства будет вноситься в регистр физических лиц.

До этого депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков.

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