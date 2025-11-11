Роспатент зарегистрировал товарный знак "Москва слезам не верит"

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – киностудия "Мосфильм"

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак "Москва слезам не верит", передает ТАСС.

Отмечается, что заявка была подана генеральным продюсером театра "Одеон" Эдуардом Ратниковым 16 октября 2023 года, а зарегистрировали ее 2 октября 2025 года. Свое действие товарный знак прекратит 16 октября 2033 года.

Он зарегистрирован по классам 35, 41, 43 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые обозначают музыкальную продукцию, услуги баров и ресторанов самообслуживания, фильмы, рекламу, услуги продвижения и маркетинга.

По данным Роспатента, 17 января 2025 года было отказано в регистрации товарного знака, то есть зарегистрирован он только со второй попытки. Ратников подал заявку в связи с тем, что в 2023 году на сцене театра "Одеон" был поставлен гастрономический мюзикл "Москва слезам не верит".

Ранее Роспатент зарегистрировал два товарных знака автомобилей японской компании Mitsubishi. Речь идет о машинах Attrage и Pajero. Заявки были поданы 4 апреля 2025 года.

