Роспатент зарегистрировал два товарных знака автомобилей Mitsubishi

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала два товарных знака автомобилей японской компании Mitsubishi, передает ТАСС.

Речь идет об автомобилях Attrage и Pajero. В базе ведомства уточняется, что заявки были поданы 4 апреля 2025 года.

Оба знака зарегистрированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающему автомобили, их аксессуары и запасные части. Свое действие товарные знаки прекратят 4 апреля 2035 года.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Kia Motors, который покинул Россию, зарегистрировал в стране 5 товарных знаков, в том числе Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus. Они зарегистрированы по классам 9, 16, 35, 27, которые обозначают программное обеспечение для удаленной диагностики транспортных средств, бумажные и картонные вывески, рекламу и напольные коврики для транспорта.

