Путин назначил главу правительства ДНР Солнцева врио губернатора Оренбуржья

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Глава правительства ДНР Евгений Солнцев назначен временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области, говорится в указе Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

Чуть ранее политик встретился с российским лидером и заявил, что готов возглавить регион.

"Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. Я скажу: все, что я имею, весь свой трудовой опыт, я положу на благо людей, которые там проживают, и в развитие Оренбургской области" – отметил Солнцев.

В это же время губернатор Оренбуржья Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. В свою очередь, предыдущий глава региона Евгений Куйвашев был освобожден со своей должности.

"Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей будут проводиться в Единый день голосования в сентябре 2025 года", – добавила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в беседе с ТАСС.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области рассказывали, что Куйвашев не планирует уходить в отставку в 2025 году, так как срок его полномочий истекает через два года. Там напоминали, что глава региона якобы продолжит свою деятельность по развитию области, которую он вел еще с 2012 года.

