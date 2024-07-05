Губернатор Оренбургской области отправил мэра Орска в отставку

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу во время рабочей встречи, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании в среду, 10 июля. Кроме того, депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Орска.

Василий Козупица стал главой города 24 октября 2019 года. До этого он полгода занимал пост временно исполняющего полномочия.

О сложении своих полномочий ранее сообщил бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов. Полумордвинов обратил внимание, что за два года его пребывания на посту главы города было сделано многое. Он выразил надежду, что Астрахань продолжит и дальше развиваться.

Временно исполняющим обязанности мэра назначен Назар Кучерук.