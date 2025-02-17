Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора Куйвашева

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не планирует уходить в отставку в 2025 году, так как срок его полномочий истекает через два года, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

"В 2022 году свердловчане избрали Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока: с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь в рамках срока полномочий", – отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в ближайшее время Куйвашева ожидает плотный график, например, у него запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области.

Информацию об его отставке ранее сообщила газета "Ведомости". Данные СМИ получило от источника в администрации президента.

Тем временем заявление об отставке подал мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Он уточнил, что продолжит служить своей родине за пределами Республики Коми, но при этом останется на связи и будет помогать всем местным жителям даже после предстоящего отъезда.

До этого досрочно прекратил полномочия главы городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он перешел на новую работу. Временной исполняющей обязанности главы Химок назначена Елена Землякова, которая раньше была первым замминистра министерства экономики и финансов Подмосковья.