Мэр Оренбурга Салмин отправится добровольцем в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Салмин. Напрямую."

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации на Украине. Его обязанности будет исполнять первый замглавы города, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"Это серьезное решение – присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно", – отметил глава области.

Как подчеркнул Паслер, все проекты по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге будут продолжены. Кроме того, будет усилен контроль за областным центром со стороны региона.

Паслер добавил, что добровольцами в зону спецоперации отправятся и муниципальные служащие и парламентарий Сорочинского муниципального округа: Эмиль Мустаев, Юрий Азаров, Ильгиз Бекмухамедов.

Ранее зампреды правительства Бурятии Алдар Гулгенов и Иван Альхеев, а также исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев вызвались добровольно принять участие в спецоперации. Они пополнят подразделение в составе отряда "Тигр", которое формирует Дальневосточный федеральный округ.

