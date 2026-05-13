13 мая, 14:32
Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана
Магомед Рамазанов утвержден на пост председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин.
"Новому премьер-министру поручено представить предложения о структуре органов власти и составе правительства", – сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.
Ранее Щукин отправил правительство региона в отставку. Тогда Рамазанов стал врио председателя кабмина республики. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
О назначении Щукина, занимавшего должность главы Верховного суда Дагестана, на пост врио главы региона стало известно 4 мая. Отставка ранее действовавшего губернатора Сергея Меликова произошла после трудной ситуации с паводками в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за сильных ливней. Выборы пройдут в сентябре этого года.