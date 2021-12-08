В США ждут остановки "Северного потока – 2" в случае "нападения" РФ на Украину

00:18
Фото: depositphotos/maristos
В Соединенных Штатах ожидают, что "Северный поток – 2" будет приостановлен в случае вторжения на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.
"Если президент Путин начнет наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", – приводит ее слова РИА Новости.
Нуланд также заявила, что Вашингтон начал консультации с новым правительством ФРГ, поскольку от его позиции зависит реализация проекта. По словам заместителя госсекретаря США, со стороны Берлина видна готовность к решительным действиям по этому вопросу.
В то же время советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 7 декабря, посвященном состоявшимся переговорам президентов РФ и США сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.
Беседа Путина и Байдена длилась чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи. В ходе диалога президент РФ призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию и подчеркнул, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.
До этого депутат бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить "Северный поток – 2" в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. По мнению немецкого политика, подходящим способом не допустить усиления давления РФ на "своих соседей" являются дипломатические переговоры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: