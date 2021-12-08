В США ждут остановки "Северного потока – 2" в случае "нападения" РФ на Украину

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В Соединенных Штатах ожидают, что "Северный поток – 2" будет приостановлен в случае вторжения на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.

"Если президент Путин начнет наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", – приводит ее слова РИА Новости.

Нуланд также заявила, что Вашингтон начал консультации с новым правительством ФРГ, поскольку от его позиции зависит реализация проекта. По словам заместителя госсекретаря США, со стороны Берлина видна готовность к решительным действиям по этому вопросу.

В то же время советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 7 декабря, посвященном состоявшимся переговорам президентов РФ и США сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.

Беседа Путина и Байдена длилась чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи. В ходе диалога президент РФ призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию и подчеркнул, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

До этого депутат бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить "Северный поток – 2" в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. По мнению немецкого политика, подходящим способом не допустить усиления давления РФ на "своих соседей" являются дипломатические переговоры.