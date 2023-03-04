Жительницу Алтая арестовали по делу о тайном сотрудничестве с Украиной

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Управление ФСБ по Алтайскому краю сообщило об аресте жительницы региона по делу о тайном сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточнялось, что гражданка РФ взаимодействовала с неназванной украинской структурой.

"По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке РФ 1978 года рождения, установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации", – указали в ФСБ.

По данным ведомства, россиянка преследовала цель оказать содействие "в деятельности, заведомо направленной против безопасности России".

Женщине предъявлено обвинение по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Наказание по этой статье может составить до 8 лет лишения свободы.

Ранее в марте сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске. В отношении 44-летнего россиянина возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ).

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