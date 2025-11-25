Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:03

Происшествия

В Кашире задержали подозреваемых в попытке продажи 40 кг героина

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В городском округе Кашира сотрудники полиции задержали двое мужчин, перевозивших крупную партию героина. Наркотики были обнаружены при досмотре автомобиля на трассе "Дон", сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, злоумышленники приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, с целью дальнейшей реализации на территории РФ.

"Однако свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как 15 ноября при перевозке наркотиков их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на 111-м километре автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области", – говорится в сообщении.

В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили запрещенное вещество в нише для запасного колеса в багажном отделении. Вся партия наркотиков, общим весом 40 килограммов, была изъята.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Каширская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования, задержанных арестовали.

Ранее подмосковные полицейские задержали дачника, который организовал производство наркотиков полного цикла. Он выращивал коноплю, готовил наркотическое вещество к продаже, а также занимался сушкой и упаковкой. В ходе обыска были изъяты 40 растений, визуально схожих с коноплей, коробки с высушенными листьями и стеблями, 5 пакетов с веществами растительного происхождения, а также упаковочный материал и электронные весы.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика