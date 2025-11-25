В Кашире задержали подозреваемых в попытке продажи 40 кг героина

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В городском округе Кашира сотрудники полиции задержали двое мужчин, перевозивших крупную партию героина. Наркотики были обнаружены при досмотре автомобиля на трассе "Дон", сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, злоумышленники приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, с целью дальнейшей реализации на территории РФ.

"Однако свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как 15 ноября при перевозке наркотиков их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на 111-м километре автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области", – говорится в сообщении.

В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили запрещенное вещество в нише для запасного колеса в багажном отделении. Вся партия наркотиков, общим весом 40 килограммов, была изъята.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Каширская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования, задержанных арестовали.

Ранее подмосковные полицейские задержали дачника, который организовал производство наркотиков полного цикла. Он выращивал коноплю, готовил наркотическое вещество к продаже, а также занимался сушкой и упаковкой. В ходе обыска были изъяты 40 растений, визуально схожих с коноплей, коробки с высушенными листьями и стеблями, 5 пакетов с веществами растительного происхождения, а также упаковочный материал и электронные весы.