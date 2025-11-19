РИА Новости: 2 человека могли погибнуть при пожаре в Москве из-за употребления наркотиков

19 ноября, 10:57Происшествия
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Два человека могли погибнуть при пожаре в Москве из-за употребления запрещенных веществ. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
По предварительным данным, криминала в данном происшествии не было выявлено.
О гибели мужчины и женщины при пожаре в квартире дома на улице Крылатские Холмы стало известно утром 19 ноября. Точная причина возгорания будет определена по итогам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту ЧП. На месте работает следственно-оперативная группа, а также первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.
