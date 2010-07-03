"Роскосмос" объяснил высокие зарплаты сотрудников

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В "Роскосмосе" уточнили информацию о зарплатах сотрудников. Данные о средней заработной плате в размере 396 тысяч рублей касаются только столичного офиса госкорпорации, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".

Как отметили представители пресс-службы, указанная в годовом отчете за 2018 год средняя зарплата включает не только оклад сотрудников. В эту величину также входят материальная помощь, налоги, выплата годовой премии и специальные надбавки, предусмотренные российским законодательством.

Ранее "Роскосмос" опубликовал годовой отчет, согласно которому сотрудники в 2018 году получали в среднем 396 тысяч рублей, а менеджменту выплатили зарплату и премии в размере 557,06 миллиона рублей. Общая численность сотрудников госкорпорации – 605 человек, сказано в отчете.

8 августа в "Роскосмосе" также поделились сведениями о размере зарплаты российских космонавтов. Как уточнили в госкорпорации, должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта – 63,8 тысячи, а инструктора – 88,45 тысячи рублей.