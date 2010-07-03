Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

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Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе не превышает 20%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования и данные Росстата.

Эксперты составили рейтинг регионов страны по численности среднего класса. Они заявляют, что стабильность и процветание многих развитых регионов России определена высокой долей среднего класса. Его представители обладают высокой финансовой независимостью и двигают многие общественно-политические и экономические процессы в стране.

С отрывом лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (45% семей среднего класса). Это объясняется достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья в этом регионе.

Более трети семей можно отнести к среднему классу в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

На четвертой и пятой строчке – Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (32% и 29% соответственно).

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе автомобиль и покупку квартиры под размер семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье у людей на повседневные траты остаются как минимум два региональных прожиточных минимума на каждого человека. В исследовании рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Оценка зарплат производилась на базе данных по уровню зарплат с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и по распределению зарплаты в апреле текущего года.

