Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

14:55
14:55
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе не превышает 20%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования и данные Росстата.
Эксперты составили рейтинг регионов страны по численности среднего класса. Они заявляют, что стабильность и процветание многих развитых регионов России определена высокой долей среднего класса. Его представители обладают высокой финансовой независимостью и двигают многие общественно-политические и экономические процессы в стране.
С отрывом лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (45% семей среднего класса). Это объясняется достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья в этом регионе.
Более трети семей можно отнести к среднему классу в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).
На четвертой и пятой строчке – Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (32% и 29% соответственно).
Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе автомобиль и покупку квартиры под размер семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье у людей на повседневные траты остаются как минимум два региональных прожиточных минимума на каждого человека. В исследовании рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Оценка зарплат производилась на базе данных по уровню зарплат с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и по распределению зарплаты в апреле текущего года.
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