В Японии разработали роборуку для одиноких мужчин

Фото: youtube.com/岐阜大学 木島研

В Японии разработали руку, которая нацелена на избавление мужчин от чувства одиночества, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что в момент грусти она может сжимать ладонь. По задумке исследователей, роборука должна помочь людям преодолевать одиночество во время пандемии.

Название прототипа переводится как "моя девушка на прогулке". Устройство полностью повторяет ладонь и имеет запах женского шампуня. Роборука максимально отвечает требованиям реализма – сообщается, что она может даже потеть.

В случае большого спроса на данное изобретение на рынке ученые планируют создать аналогичную роборуку для женщин. Ее сделают больше по размеру. Также предполагается, что мужская рука будет иметь аромат одеколона.

Ранее в Японии создали туалет-фонарь. В темное время суток он освещает территорию. Его стены выполнены из матового стекла и отражают стоящие вокруг деревья, что формирует необычные узоры на самом туалете.