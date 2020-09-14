В Японии изобрели туалет-фонарь

Фото: tokyotoilet.jp

В парке Nishihara Itchome в Токио установили туалет-фонарь, который в темное время суток освещает территорию. О необычном сооружении сообщили на официальном сайте проекта Tokyo Toilet Project.

Объект представляет собой одноэтажное здание с тремя кабинками, стены которого выполнены из матового стекла и отражают вокруг стоящие деревья. Таким образом, появляются необычные узоры. Однако главная особенность туалета – это светящиеся в темное время суток стены, которые превращают здание в фонарь.

Архитектором постройки выступил японский специалист Такеносукэ Сакакура (Takenosuke Sakakura). Своей целью он определил улучшение имиджа парка и создание в нем комфортного пространства. Кроме этого, автор хотел показать, что общественные туалеты могут выглядеть привлекательно.

Также в рамках проекта был открыт туалет под названием Amayadori, который имеет форму цилиндра с выступающим карнизом, что делает его похожим на зонт.

Ранее в Китае напечатали 28-метровый мост на 3D-принтере. Процесс занял 19 дней. В результате печатный мост попал в Книгу рекордов Гиннесса.

