В Японии изобрели туалет-фонарь

18:21
Фото: tokyotoilet.jp
В парке Nishihara Itchome в Токио установили туалет-фонарь, который в темное время суток освещает территорию. О необычном сооружении сообщили на официальном сайте проекта Tokyo Toilet Project.
Объект представляет собой одноэтажное здание с тремя кабинками, стены которого выполнены из матового стекла и отражают вокруг стоящие деревья. Таким образом, появляются необычные узоры. Однако главная особенность туалета – это светящиеся в темное время суток стены, которые превращают здание в фонарь.
Архитектором постройки выступил японский специалист Такеносукэ Сакакура (Takenosuke Sakakura). Своей целью он определил улучшение имиджа парка и создание в нем комфортного пространства. Кроме этого, автор хотел показать, что общественные туалеты могут выглядеть привлекательно.
Также в рамках проекта был открыт туалет под названием Amayadori, который имеет форму цилиндра с выступающим карнизом, что делает его похожим на зонт.
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