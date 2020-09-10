Ученые создали датчик-липучку, который определяет качество продуктов

Инженеры Массачусетского технологического института создали датчик-липучку, который показывает качество продуктов, сообщается в журнале Advanced Functional Materials.

Внешне он напоминает кусочек ленты, иглы которого выполнены из шелка.

"Шелк полностью съедобен, нетоксичен и может использоваться в качестве пищевого ингредиента, а также обладает достаточной механической прочностью, чтобы проникать сквозь ткани таких продуктов, как мясо, персики или салат", – рассказал доцент кафедры гражданской и экологической инженерии Бенедетто Марелли.

Специалисты объяснили, что датчик с помощью игл втягивает из продукта жидкость в заднюю часть сенсора, где добавлены специальные биочернила. При определенном рН цвет меняется, что свидетельствует о том, что пища испортилась.

Ученые уверены, что их изобретение поможет предотвратить вспышки заражений продуктов, а потребители смогут видеть, когда именно пища начинает портиться.

"Люди выбрасывают так много продуктов, потому что они не уверены в их качестве. Новая технология проверки придаст уверенности конечному пользователю", – считает Марелли.

Ранее специалисты Роскачества составили подборку самых популярных советов в интернете о том, как проверить качество мяса в домашних условиях.

Один из советов гласит, что на мясо следует слегка надавить пальцем. Если оно свежее, то образовавшаяся ямка быстро исчезнет.