Диетолог рассказала, можно ли яйца хранить вне холодильника

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Диетолог и кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала том, можно ли хранить яйца вне холодильника. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, яйца можно хранить как в холодильнике, так и вне его. Однако следует помнить, что при комнатной температуре куриные яйца сохраняют свежесть 10–14 дней, а в холодильнике – почти три месяца. При этом длительное хранение в низкой температуре уменьшает полезные свойства продукта.

Специалист посоветовала не мыть яйца перед их хранением, поскольку вода смывает защитную пленку, которая помогает сберечь свежесть. "Помытое яйцо испортится вне холодильника уже через 5 дней, да и в холодильнике пролежит не больше месяца", – заключила Зотова.

Ранее аналитики посчитали, что россияне едят больше яиц, чем это положено по норме. В среднем житель страны потребляет в год 280 штук вместо 260. Рекомендованная норма потребления в России на 17% выше, чем в США, а также на 33% выше, чем в Евросоюзе.

Позднее в Минздраве опровергли сообщения о том, что россияне едят слишком много яиц. По словам главного внештатного специалиста диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна, в 1990 году люди употребляли 297 яиц в год на человека. А сейчас это число сократилось примерно до 270 яиц на человека.

