Врачи в подмосковном Можайске вытащили из плеча мужчины обломок ножа

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Врачи центральной районной больницы Можайска вытащили из плеча мужчины обломок лезвия металлического ножа длиной 6 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Как произошла травма, 40-летний пациент вспомнить не смог. Медицинские работники установили, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Медики специальными кусачками извлекли обломок лезвия и зашили рану.



"Пациент, конечно, не ожидал такой находки внутри себя. Но обломок оставил себе на память", – рассказал врач – ортопед-травматолог травматологического отделения Можайской ЦРБ Роман Храмцов.

Затем мужчине провели противовоспалительную терапию. Он чувствовал себя хорошо и затем был выписан.

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