Российские врачи помогли мужчине, жаловавшемуся на ночное удушье

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Российские врачи помогли 78-летнему мужчине с уникальным случаем ночного удушья. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко.

По словам врача, к нему обратился пациент с высыпаниями на коже и удушьем в ночные часы. При этом у мужчины не было классических симптомов стенокардии, однако он жаловался на повышенное артериальное давление. В анамнезе у него также было четыре инфаркта миокарда.

Приступы удушья у пенсионера не прекращались даже несмотря на проведенное в 2022 году стентирование и прием рекомендованных препаратов.

Мужчине провели ангиографическое исследование сосудов сердца, в ходе которого врачи выявили окклюзию одной коронарной артерии и стеноз второй на 99%. После повторного стентирования кровоток по двум поврежденным сосудам был восстановлен.

"Важно учитывать, что приступы удушья могут возникать без физической нагрузки, особенно во время сна, что требует дополнительного внимания со стороны врачей", – отметил Руденко.

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