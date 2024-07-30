Подмосковные хирурги спасли мальчика с редким заболеванием кишечника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Видновской районной клинической больницы провели операцию 9-летнему мальчику с редкой патологией кишечника, которая могла бы привести к внутреннему кровотечению. Об этом сообщает подмосковный Минздрав на сайте.

По данным министерства, в медучреждение ребенок поступил с жалобами на тошноту, температуру и сильную боль в животе. После обследования медики диагностировали у пациента острый аппендицит с выраженным отеком и скоплением гноя.

Хирурги решили провести операцию и при ревизии органов брюшной полости наши редкую патологию – неизменный дивертикул Меккеля, который может осложняться кровотечением, кишечной непроходимостью, воспалением, перфорацией, ущемлением и опухолевыми процессами.

Детский врач-хирург Виктория Жиронкина указала, что такая патология встречается лишь у 2% населения. Операцию по удалению дивертикула провели через два месяца после лечения аппендицита.

В Видновской больнице впервые успешно провели лапароскопическое удаление дивертикула Меккеля с укреплением аппаратного шва титановыми клипсами для большей надежности, объяснила врач. Хирургические вмешательства прошли успешно. Мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой, заключили в Минздраве.

Ранее врачи Московского центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Пуля от пневматического ружья отрикошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец, и попала в живот матери ребенка, когда та была на 30-й неделе беременности. После родов младенцу провели операцию, вернули в палату к матери, а после заживления раны выписали домой.