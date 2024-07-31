Врач в Видном достал из носа мужчины живую муху

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В Видновской больнице врач достал из носа 51-летнего пациента живую муху, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Мужчина обратился с жалобами на ощущение заложенности носа и отек левой ноздри. По его словам, при вдохе он почувствовал, как в левый носовой ход залетело насекомое и застряло.

Пациенту провели диагностику, которая подтвердила наличие инородного тела в полости носа.

"Это была обычная комнатная муха. Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой", – пояснил врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Он добавил, что муху извлекли с помощью специального инструмента. На данный момент мужчину выписали, он чувствует себя хорошо.

Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из носа, так как существует риск протолкнуть их еще дальше.

Врачи в Луховицах ранее извлекли из подмышки мужчины металлический прут длиной 60 сантиметров. Кусок арматуры прошел между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Медики Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в свою очередь спасли ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков. У мальчика стал развиваться перитонит, поэтому ему провели операцию, которая длилась 4,5 часа.

