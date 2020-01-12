Пожар на складе в Новой Москве потушен

В деревне Ракитки неподалеку от Троицка горит склад

Пожар на складе в Новой Москве полностью потушили. Об этом информирует столичный главк МЧС России в Twitter-аккаунте.

"Принятыми мерами возгорание ангара в 21.41 локализовано, а в 22.44 ликвидировано", – говорится в сообщении.

Складское помещение в деревне Ракитки под Троицком загорелось в воскресенье вечером. Площадь пожара с 200 квадратных метров увеличилась до 1,6 тысячи. Сообщалось об обрушении здания.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.