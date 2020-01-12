Здание горящего склада в Новой Москве обрушилось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Здание склада, охваченного огнем в Новой Москве, полностью обрушилось. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Произошло полное обрушение горящего склада", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается об увеличении площади пожара до 1,6 тысячи квадратных метров. Ранее поступала информация о 200 "квадратах".
О пожаре на складе в деревне Ракитки под Троицком стало известно в воскресенье вечером. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре в бане в подмосковном Клину. В результате происшествия погиб ребенок, еще один пострадал.