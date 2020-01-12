Здание горящего склада в Новой Москве обрушилось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание склада, охваченного огнем в Новой Москве, полностью обрушилось. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло полное обрушение горящего склада", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об увеличении площади пожара до 1,6 тысячи квадратных метров. Ранее поступала информация о 200 "квадратах".

О пожаре на складе в деревне Ракитки под Троицком стало известно в воскресенье вечером. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в бане в подмосковном Клину. В результате происшествия погиб ребенок, еще один пострадал.