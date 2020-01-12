Гостиничный комплекс охватил огонь в Тверской области

Фото: konakovo.com

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс "Конаково Ривер Клаб". Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что площадь возгорания на кровле здания составила 20 квадратных метров. Из-за пожара были эвакуированы порядка 50 человек. Известно, что все они являются персоналом гостиницы.

По версии ТАСС, пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.

В настоящий момент возгорание в гостиничном комплексе удалось локализовать. В результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее людей эвакуировали из дома на севере Москвы из-за пожара. Хозяину квартиры, где произошло возгорание, потребовалась помощь медиков.