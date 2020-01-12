Склад на площади 200 "квадратов" загорелся в Новой Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новой Москве огонь охватил складское помещение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в деревне Ракитки неподалеку от Троицка. Отмечается, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

"На место ЧП следует 15 пожарных расчетов", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее загорелся гостиничный комплекс под Тверью. Из здания были эвакуированы 50 человек персонала.