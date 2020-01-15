Пожар произошел в научном центре в Долгопрудном

Фото: ГУ МЧС МО

Пожар вспыхнул в государственном научном центре "НИОПИК" в подмосковном Долгопрудном, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании в Лихачевском проезде, доме 7, поступила в 9:41. На месте происшествия работают 111 человек и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.

В 11:03 огонь локализовали на площади 10 квадратных метров. В 11:04 спасатели ликвидировали открытое горение.

ГНЦ "НИОПИК" – одно из старейших научных учреждений России.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире на востоке столицы. Еще одного жильца удалось спасти.