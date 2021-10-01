Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Заполярья – СМИ

06:20
Фото: телеграм-канал Mash
Неизвестный мужчина в ночь на пятницу, 1 октября, бросил бутылки с зажигательной смесью к дверям здания правительства Мурманской области. Сейчас злоумышленники ищут сотрудники Росгвардии по региону, сообщает "Интерфакс".
"В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что сотрудники Росгвардии ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя.
В ходе инцидента пострадал второй подъезд здания правительства Заполярья, там расположен кабинет губернатора, его заместителей, а также большой и малый зал заседании. Отмечается, что на деревянных дверях остались следы огня, а на крыльце осколки стекла.
Всего в здании правительства Мурманской области три подъезда, один из них занимает мэрия.
Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы арестовал двоих мужчин, обвиняемых по делу о поджоге кабинета в Никулинском районном суде. Злоумышленники совершили поджог с помощью бутылок с зажигательной смесью. По версии следствия, они пытались сжечь материалы одного из уголовных дел по заказу от неизвестных лиц.
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