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В мире

18 апреля, 20:51

В Нью-Йорке нарушитель ПДД бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал Police frequency

В Нью-Йорке мужчина при проверке его документов из-за нарушения им правил дорожного движения бросил в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью. Полицейским удалось задержать нарушителя, сообщается в Twitter.

Уточняется, что автомобиль был остановлен за проезд на красный свет в районе Бруклин.

"Когда [сотрудники полиции] приблизились к автомобилю, водитель облил одного из них химикатами, а затем бросил коктейль Молотова", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 44-летний афроамериканец Лайонел Вирджил.

Ранее у терминала международного аэропорта Сан-Антонио в штате Техас произошла стрельба. По информации СМИ, в здание терминала врезался автомобиль. После этого из машины вышел мужчина и начал стрельбу по зданию и полицейским.

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