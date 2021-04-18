В Нью-Йорке нарушитель ПДД бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью

Фото: телеграм-канал Police frequency

В Нью-Йорке мужчина при проверке его документов из-за нарушения им правил дорожного движения бросил в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью. Полицейским удалось задержать нарушителя, сообщается в Twitter.

Уточняется, что автомобиль был остановлен за проезд на красный свет в районе Бруклин.

"Когда [сотрудники полиции] приблизились к автомобилю, водитель облил одного из них химикатами, а затем бросил коктейль Молотова", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 44-летний афроамериканец Лайонел Вирджил.

Ранее у терминала международного аэропорта Сан-Антонио в штате Техас произошла стрельба. По информации СМИ, в здание терминала врезался автомобиль. После этого из машины вышел мужчина и начал стрельбу по зданию и полицейским.