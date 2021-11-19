В здание Роспотребнадзора в Волгограде ворвались неизвестные – СМИ

15:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области ворвались неизвестные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
"Группа граждан пришла в Роспотребнадзор. Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к главе ведомства Ольге Зубаревой, нарушив нормальную работу управления", – говорится в сообщении.
Известно, что во время инцидента охранник нажала на тревожную кнопку, но, когда пришли сотрудники Росгвардии, нарушителей уже не было. Их личности устанавливаются. Сейчас ведомство продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщают местные СМИ, нарушители, явившиеся в Роспотребнадзор, выступают против использования QR-кодов. Издание V1.RU пишет, что в городе собирают подписи против введения данной системы.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.
В правительстве РФ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
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