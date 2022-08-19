Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию города Масис в Армении

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестный с гранатой ворвался в здание мэрии в городе Масис в Армении. Об этом со ссылкой на полицию республики сообщает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время правоохранительные органы ведут с вооруженным мужчиной переговоры.

Вице-мэр Масиса Норайр Акопян, в свою очередь, сообщил, что ворвавшийся в мэрию мужчина является бывшим членом Совета старейшин города. Он добавил, что в здании городской администрации заложников нет.

Как сообщал новостной портал 168.am со ссылкой на источники, мужчина бросил гранату из здания мэрии и вел беспорядочный огонь.

Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству "Sputnik Армения", что ворвавшийся мэрию гражданин, предположительно, пьян.

Мэр Масиса Давид Амбарцумян в соцсетях заявил, что, узнав о происшествии, незамедлительно вернулся из отпуска. Он выразил надежду, что инцидент закончится бескровно.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью к дверям здания правительства Мурманской области. В ходе инцидента пострадал корпус, где расположен кабинет губернатора, его заместителей, а также большой и малый зал заседании.