СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В Запорожской области звучат взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Пишут о взрывах в Запорожье", – заявило одно из изданий в своем телеграм-канале.

Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух подтвердил, что регион находится под обстрелом. По его словам, ракетами атакуют областной центр.

Вечером 20 октября украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Российские силы ПВО сбили 11 ракет, одна упала в район Антоновского моста.

По данным замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, жертвами ракетного удара стали четыре человека. Также сообщалось о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых есть дети и журналисты. Кроме того, были сожжены 12 гражданских машин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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