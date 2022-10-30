Не менее 100 человек погибли при взрывах у здания Минобразования в столице Сомали – власти

Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

Не менее 100 человек погибли при взрывах у здания Минобразования в сомалийской столице Могадишо. Об этом со ссылкой на заявление президента восточноафриканской страны Хасана Шейха Махмуда сообщает агентство Reuters. Еще 300 человек получили ранения.

Два мощных взрыва прогремели в Могадишо накануне. Как сообщали местные СМИ, теракт совершили боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", которые атаковали здание министерства образования. Также сообщалось о перестрелке между боевиками и сотрудниками службы безопасности ведомства.

В августе этого года террористы группировки "Аш-Шааб" захватили здание отеля Hayat в Могадишо. Боевики находились в гостинице около 30 часов. В результате погибло более 20 человек. Силами безопасности из отеля удалось освободить 106 человек.

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