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Новости

21:03

Происшествия

Рыболовный катер врезался в мину у побережья Турции – СМИ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Рыболовное судно столкнулось с плавучей миной у турецкого побережья, сообщает телекомпания "ТВ-100".

Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП у берегов провинции Кыркларели.

Ранее два маломерных судна столкнулись в Каспийском море в районе Астрахани. В результате происшествия погиб один человек. Он скончался до приезда медиков.

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