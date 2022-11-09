21:03Происшествия
Рыболовный катер врезался в мину у побережья Турции – СМИ
Фото: depositphotos/flogeljiri
Рыболовное судно столкнулось с плавучей миной у турецкого побережья, сообщает телекомпания "ТВ-100".
Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП у берегов провинции Кыркларели.
Ранее два маломерных судна столкнулись в Каспийском море в районе Астрахани. В результате происшествия погиб один человек. Он скончался до приезда медиков.
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